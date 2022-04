Al via la Settimana dell’Impronta Carbonica: a Luino si calcola l’impatto che ciascuno di noi ha sull’ambiente

Una settimana densa di eventi per passare “dalla consapevolezza all’azione” sul tema del clima. Appuntamento dal 2 al 7 maggio a Luino

Dal 2 al 7 maggio, a Luino, si terrà la Settimana dell’Impronta Carbonica organizzata dal Tavolo per il Clima di Luino in collaborazione con i ragazzi del Liceo Sereni e l’I.S.I.S. Città di Luino-Carlo Volontè.

Sarà una settimana intensa, ricca di eventi, incontri, approfondimenti, confronti con la popolazione per affrontare le varie tematiche legate all’emergenza climatica.

COME E’ NATA L’INIZIATIVA

L’iniziativa è nata grazie alla qualificazione nel concorso indetto dall’ANCI a cui ha aderito il Comune di Luino in collaborazione con la Comunità Operosa Alto Verbano. Il progetto prevedeva anche la realizzazione di un PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in cooperazione con il Liceo Sereni e l’I.S.I.S. Città di Luino-Carlo Volontè.

Ogni studente, dopo aver partecipato a una serie di incontri formativi a cura del Tavolo, ha poi svolto un lavoro di approfondimento in alcuni ambiti del progetto (mobilità, energia, cibo e ambiente), studiato proposte di buone pratiche e preparato una presentazione per tutti i cittadini che parteciperanno agli incontri.å©

IL PROGRAMMA

Si partirà lunedì 2 maggio e si proseguirà fino a sabato 7 maggio con la simulazione di un calcolatore dell’impronta carbonica, strumento che permetterà di scoprire quale può essere l’impatto sull’ambiente, in relazione ai comportamenti che ogni persona adotta quotidianamente e scoprire come è possibile migliorarlo.

LUNEDÌ 2 MAGGIO

ore 8.30 – 12 incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del liceo

incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del liceo ore 18 – 19.30 conferenza aperta al pubblico: Gli studenti del liceo presentano le proposte del Laboratorio Energia; Gli studenti dell’I.S.I.S presentano il Calcolatore dell’Impronta Carbonica

MARTEDÌ 3 MAGGIO

ore 20.45 – 22.30 “La crisi energetica e climatica: la risposta delle Comunità Energetiche Rinnovabili” con F. Fagiani, coordinatore della Rete per il Clima del Verbano; G. Ruggieri, ricercatore Università dell’Insubria e vice-presidente di ènostra; M. Bailo, sindaco di Magliano Alpi (CN). Moderatore: G. Malagola, coordinatore della Comunità Operosa Alto Verbano

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

ore 8.30 – 12 incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del Liceo

incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del Liceo ore 18 – 19.30 conferenza aperta al pubblico: Gli studenti del Liceo presentano le proposte del Laboratorio Cibo e Ambiente; Gli studenti dell’I.S.I.S presentano il Calcolatore dell’Impronta Carbonica

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

ore 20.45 – 22.30 “Dalla Legge Gadda alla sua applicazione” con M. C. Gadda, deputata; A. Monteggia, diacono della Chiesa Metodista di Luino e coordinatore della raccolta delle eccedenze alimentari a Luino. Moderatrice: L.Tavani, coordinatrice Laboratorio Cibo e Ambiente

VENERDÌ 6 MAGGIO

ore 8.30 – 12 incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del Liceo

incontri con i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Luino gestiti dagli studenti del Liceo ore 18 – 19.30 conferenza aperta al pubblico: Gli studenti del Liceo e dell’I.S.I.S presentano le proposte del Laboratorio Mobilità; Gli studenti dell’I.S.I.S presentano il Calcolatore dell’Impronta Carbonica

SABATO 7 MAGGIO

ore 9.00 – 12 nel parco a lago laboratorio per bambini

nel parco a lago laboratorio per bambini ore 10 – 11 dalla consapevolezza all’azione: approfondimenti e suggerimenti a cura degli studenti del Liceo

dalla consapevolezza all’azione: approfondimenti e suggerimenti a cura degli studenti del Liceo ore 11 – 12 aperitivo aperto a tutti a cura di Ekoné con l’associazione “CI sarà un bel clima”

CONTATTI

Tavolo per il Clima Luino

Via Bernardino Luini 21/B, 21016 Luino

Sito | Facebook | Instagram