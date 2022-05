Luino, gran finale per la Settimana dell’Impronta Carbonica

Dal 2 al 7 maggio, a Luino, si è tenuta la Settimana dell’Impronta Carbonica organizzata dal Tavolo per il Clima di Luino in collaborazione con i ragazzi del Liceo Sereni e l’I.S.I.S. Città di Luino-Carlo Volontè, una settimana intensa, ricca di eventi, incontri, approfondimenti, confronti con la popolazione per affrontare le varie tematiche legate all’emergenza climatica.

L’EVENTO CONCLUSIVO

L’evento conclusivo si è svolto al Parco a Lago di Luino, sabato 7 maggio 2022, ed è stato caratterizzato da tante iniziative, una su tutte il calcolo dell’impronta carbonica di ciascuno di noi. Quest’ultima può essere calcolata analizzando i nostri stili di vita in quattro settori fondamentali:

la mobilità

il cibo

l’abitazione

altri consumi

Conoscere la propria impronta carbonica aumenta la consapevolezza dell’impatto che ognuno di noi ha sul clima e aiuta a comprendere quali comportamenti e “buone pratiche” adottare per ridurre le emissioni di gas serra e quindi mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

IL CALCOLO DELL’IMPRONTA CARBONICA

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 alcuni attivisti del Tavolo per il Clima di Luino, nell’ambito del PCTO, hanno tenuto lezioni ai ragazzi del Liceo Sereni e dell’I.S.I.S. Città di Luino-Carlo Volontè sugli inventari delle emissioni di gas serra e sul concetto di impronta carbonica.

Gli studenti hanno raccolto dati e si sono impegnati a realizzare il calcolatore dell’impronta carbonica, disponibile cliccando qui.

