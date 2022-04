Un nuovo appuntamento dedicato ai bambini con Reading Busto

Con Storia di uno scrittore e di una macchina che gli insegnò a scrivere, Reading Busto lancia un nuovo appuntamento questa volta dedicato ai bambini dai sei ai dieci anni. Lo spettacolo di e con Fabrizio Bianchi e Sara Terlizzi e a cura dell’associazione Viandanti teatranti è in programma per sabato 30 aprile alle 16.30 nel giardino di sala Monaco, alla biblioteca di Busto Arsizio.

L’esibizione segue le vicende di Domenico: uno scrittore agli esordi che cerca l’ispirazione per iniziare tre racconti. Per 74 volte ha dovuto interrompersi, ma ora, dopo aver cambiato macchina da scrivere, sente che è la volta buona. Per sua fortuna, la macchina da scrivere, grazie allo spirito che vi abita, scava dentro Domenico alla ricerca di ciò che non riesce ad esprimere. Il risultato è la scoperta di emozioni fortemente inibenti che Domenico non aveva mai affrontato: rabbia, paura e timidezza. Le emozioni vengono narrate attraverso le storie di Fabio, Mario e Josephine, nei quali, grazie alla magia della macchina da scrivere, lo scrittore si incarna. Lo spettacolo è al contempo anche un omaggio a differenti tipi di teatro. Le tre storie infatti sono narrate con tre differenti tecniche attorali: ombre cinesi, disegno dal vivo e incontro tra attore e arte astratta.

Reading Busto è il progetto del Comune di Busto Arsizio e dell’Associazione Noi del Tosi, che ha ottenuto il finanziamento di Fondazione Cariplo. Si propone di ampliare la base sociale della lettura, favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero di lettori e di promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa, stimolando la curiosità e il piacere di leggere per tutta la popolazione, con speciale attenzione a bambini, adolescenti e giovani adulti, anziani, persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o minori opportunità.