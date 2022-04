A Verbania completata e aperta la ciclopedonale sul lago

Sono terminati in queste ore i principali interventi sulla pista ciclopedonale tra Fondotoce e Suna che ora è interamente percorribile. Mancano ancora alcuni piccoli interventi legati all’arredo urbano e piccoli lavori stradali che saranno conclusi nelle prossime settimane ma, di fatto, ora l’opera vede finalmente il suo reale compimento ed è usufruibile per intero da cittadini e turisti.

«Un’opera che ritengo importante, per il futuro turistico e l’impatto sulla qualità della vita e sulla fruizione del nostro affaccio a lago – dice il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – Ricordo che, assieme alla pista di ben due chilometri e mezzo affacciata sul lago, sono fruibili le due nuove e bellissime spiagge in zona Tre Ponti (nella foto) e Beata Giovannina raggiungibili anche dalle persone con disabilità. Un investimento che guarda al futuro dove la riqualificazione del paesaggio e il turismo ambientatale sono la chiave di una città che vuole essere attrattiva e competitiva. I tempi di lavorazione sono andati ben oltre le nostre aspettative: la pandemia, i ritardi sulle forniture dei materiali, i problemi ai sotto-servizi (acqua, luce, gas, telefonia ecc.) si sono rivelati più complicati di quanto pensavamo e di questo non possiamo che scusarci. Però ora l’opera è pronta. E rimarrà come patrimonio per le generazioni future».

Da Feriolo e dalle strutture turistiche e ricettive, la pista arriva fino al centro di Suna, con un anello interamente ciclopedonale che collega la Riserva naturale lungo il fiume Toce e le piste dell’Ossola.

«Un intervento importante – aggiunge il sindaco – perché la mobilità dolce è una delle chiavi per attrarre sempre più turisti attenti a queste infrastrutture e, ovviamente, un servizio in più per nostri cittadini che vorranno godersi la bellezza del nostro territorio in bicicletta o con una passeggiata. Non ci fermeremo qui, perché proprio con la variazione di bilancio votata in consiglio comunale abbiamo inserito i 20 milioni di euro ricevuti dalla nostra partecipazione al Bando di Rigenerazione Urbana (grazie ai fondi europei) che vedono, tra le altre, opere funzionali al completamento della pista ciclo pedonale su tutto il fronte lago sino a Intra, tra cui la passerella sul torrente San Bernardino».

Tra le opere che cambieranno in pochi anni il volto della città, saranno realizzate la riqualificazione di piazza Ranzoni, di parte del lungolago di Intra e dell’area Flaim, il completamento della riqualificazione di palazzo Pretorio a Intra, la pedonalizzazione di piazza Garibaldi a Pallanza con il nuovo parcheggio di via Crocetta, la riqualificazione di palazzo Cioja a Suna, della Darsena a villa Giulia e di villa Maioni.

«La pista ciclo pedonale – dice l’assessore allo sport e alla viabilità Patrich Rabaini – avrà il suo battesimo ufficiale proprio questa domenica 1 maggio, dove si correrà un evento competitivo podistico, la 10K Verbania organizzata da Avis Marathon Verbania, una gara che seguirà in gran parte la pista partendo dalla riserva Naturale Speciale del Canneto di Fondotoce sino all’arrivo previsto al teatro Il Maggiore».