Visite guidate alla mostra “Giappone: Disegno e Design” al Castello di Masnago

La giornata di sabato 9 aprile sarà dedicata ai giovani e alla cultura grazie agli studenti della 4^T dell’ ITET Daverio-Casula che faranno da ciceroni alla mostra “Giappone: Disegno e Design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea” allestita presso il Castello di Masnago.

L’iniziativa è stata organizzata a seguito di un’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) che ha visto coinvolti dieci studenti dell’indirizzo turistico che per tre settimane si sono recati presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea. Il progetto, ideato da Istituto Daverio-Casula e il Comune di Varese, dal titolo “L’Arte per il Territorio”, aveva l’obiettivo di orientare gli studenti verso le attività che si svolgono all’interno di un’istituzione museale con particolare riguardo all’accoglienza dei visitatori, alla comunicazione di contenuti artistico-culturali sull’account Instagram @castellodimasnago e alla creazione di eventi di promozione della mostra e del territorio varesino.

L’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia afferma che “è stata una grande gioia accogliere gli studenti dell’ Istituto Daverio-Casula che come tutti i giovani sono stati penalizzati in questi ultimi due anni nelle possibilità di fare esperienze sul campo. La sfida principale è stata quella di avvicinarli alle attività divulgative del Museo e renderli protagonisti dell’ideazione di un evento attrattivo per il turismo di prossimità. Grazie al loro entusiasmo il risultato è stato raggiunto e con queste visite si offre alla cittadinanza un’ulteriore occasione per fruire della mostra sul Giappone che fino a oggi ha riscosso un grande successo di pubblico. Infine è importante ribadire la grande sensibilità del Comune di Varese verso i PCTO che riteniamo essere percorsi fondamentali di arricchimento reciproco e che ci auguriamo possano essere riprogrammati in futuro”.

L’esposizione “Giappone: Disegno e Design”, curata da Rossella Menegazzo e Eleonora Lanza è un viaggio alla scoperta dell’arte decorativa giapponese tramite preziosi volumi di fine Ottocento e inizio Novecento che fanno parte di un fondo della Biblioteca civica di Varese. I libri, giunti dal Giappone probabilmente in un contesto legato agli scambi in ambito sericolo, sono realizzati con la tecnica della silografia policroma e sono esempi di alta raffinatezza pittorica e grafica.

Completano il percorso di mostra 60 poster dei più importanti graphic designer giapponesi contemporanei il cui lavoro grafico richiama soggetti e tecniche della tradizione pittorica.

Le visite si svolgeranno il 9 aprile dalle 09:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:00.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria ai seguenti link:

https://prima-visita-guidata. eventbrite.it

https://seconda-visita- guidata.eventbrite.it

Qualora non ci fossero posti a disposizione su Eventbrite, scrivere a: info@museivarese.it