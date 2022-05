Il battesimo civico dei diciottenni a Maccagno

L’invito non è rivolto solo ai familiari e agli amici dei festeggiati, ma a tutti i cittadini. È il 15° anno che si tiene questo appuntamento

Giovedì 2 giugno 2022, in concomitanza con la Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale – in collaborazione con la Pro Loco Maccagno Lago Maggiore – celebrerà il Battesimo Civico dei diciottenni. Con inizio alle ore 16:00 al Parco delle Feste (Via Martinetti 11), sono invitati i ventisei ragazzi nati nel 2004 che, nel corso del 2022, raggiungeranno la maggiore età.

«Festeggeremo il loro “ingresso in società” portando le testimonianze di alcune persone che hanno responsabilità diverse, ma che racconteranno cosa significa dedicarsi agli altri. Sarà la quindicesima edizione di questa iniziativa che certamente non abbiamo inventato noi, ma che qui ha saputo vivere momenti importanti», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

L’invito non è rivolto solo ai familiari e agli amici dei festeggiati, ma a tutti i cittadini. Perché questi ragazzi rappresentano il futuro del nostro paese, inseriti nel ricordo del 76° anniversario del 2 Giugno 1946, quando gli Italiani scelsero irreversibilmente la nostra forma istituzionale e raggiunsero per la prima volta il suffragio universale, dando il voto anche alle donne. «Una giornata dai sentimenti forti, una di quelle che è bello vivere».