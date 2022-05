Il bunker di Marnate in Valle Olona

Sulla vecchia ferrovia della Valmorea, nel comune di Marnate, sorgeva il Cotonificio Bustese di Sciapira e Tognella. Era una delle tante aziende tessili che popolavano la Valle Olona.

Si trovava proprio di fronte alla stazione di Prospiano e dall’altra parte della strada durante la Seconda guerra mondiale venne realizzato un bunker lungo oltre 150 metri.

Walter Mason della sezione ANPI Olgiate Olona ha raccontato la storia di questa zona è fatto una visita guidata con un numeroso gruppo organizzato dai Calimali insieme con i comuni di Fagnano Olona e Dairago per la valorizzazione della Via Francosca del Lucomagno.

«Il merito della ricostruzione storica è di Mario Colombo che cercò e studiò i documenti per conoscere la storia. Tutta l’area del cotonificio era diventata un presidio dell’esercito italiano e venne aperto un deposito militare. Nel 1943 venne realizzato un bunker. Ha una forma strana e non se ne capisce la ragione, probabilmente era destinato a conservare sabbie aurifere e forse anche oro che arrivava dall’Ossola. Nel settembre del 1944 quella zona fu liberata dalla resistenza e quindi non potevano essere spostati materiali da lì».

L’area rimase militarizzata fino alla Liberazione, ma questo passaggio non fu indolore.

«Nel pomeriggio del 25 aprile – prosegue Mason – arrivarono i partigiani e i tedeschi non si arresero ci fu uno scontro in cui morì un giovane partigiano. La battaglia riprese poi il giorno dopo e ci furono cinque morti tra i militari tedeschi. Raccontiamo sempre ai ragazzi cosa significhi la guerra e anche qui senza ragione morirono sei giovani e sono sei vite perse perché i morti non si contano solo da una parte, anche se ragioni e torti erano chiari».