Cade da un muro con il trattorino, grave un 72enne in Valle Leventina

Soccorritori al lavoro nel pomeriggio in Valle Leventina, per un grave infortunio che ha coinvolto un anziano.

Poco dopo le 15.30, in territorio di Giornico un 72enne svizzero residente nella regione stava effettuando dei lavori di giardinaggio in un’area privata su un trattorino tagliaerba.

Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il mezzo si è sbilanciato nei pressi di un muro in sasso, cadendo quindi da un’altezza di circa un metro e mezzo nella strada sottostante (“Ai Pontin”).

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA che, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 72enne ha riportato serie ferite.