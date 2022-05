Tra campi e mulini: la nona tappa di “Va in Giro” da Tornavento a Legnano

Dalla valle del Ticino al cuore dell’alta pianura, seguendo la traccia blu del Canale Villoresi. La tappa di mercoledì di Va in giro sarà un viaggio alla scoperta di un paesaggio plasmato dall’uomo nel profondo, deviando le acque, usandole per l’agricoltura e per l’industria. Mulini, opifici, chiuse sono gli elementi che incontreremo.

Caratteristiche della tappa

Da Tornavento si raggiunge l’alzaia del canale Villoresi, scavato per portare l’irrigazione nell’alta pianura lombarda, tra Alto Milanese e Brianza. Toccheremo Castano Primo (con un museo dedicato proprio al Villoresi) e la zona di ampi campi vicino, per arrivare poi fino al punto in cui il Villoresi – letteralmente – incrocia il fiume Olona.

La seconda parte della tappa sarà animata dalla Green Way dell’Olona, percorso che rende fruibile la stretta lingua di territorio verde che si estende per diversi chilometri nel mezzo della zona molto urbanizzata dell’Alto Milanese.

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Tino Sartori, artista, ceramista, pedalatore, camminatore.

