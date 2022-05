Canyoning, sale l’interesse anche in Italia

Una disciplina nota anche con il termine italiani di ‘torrentismo’, visto che nel concreto si parla di uno sport che consiste nella discesa di torrenti, superando i vari ostacoli con tuffi, scivoli, calate su corda. Un’attività sportiva naturale che si svolge quindi lungo il corso di un torrente attraversandone anche le sue zone più aspre e complesse, talvolta anche quelle inaccessibili.

Il canyoning viene svolto per questo motivo a livello professionistico da chi ha le carte in regola per farlo, ma sempre più anche gli amatori si lanciano nell’avventura affidandosi ovviamente al supporto di guide canyoning diplomate e certificate che possano svolgere il ruolo di ‘guide’. Queste attività sono su vari livelli di difficoltà e, per questo, si parla di una disciplina accessibile a chiunque; ecco perché negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede tra appassionati di sport di vario genere.

Breve guida al canyoning

Il canyoning è considerato uno sport acquatico a tutti gli effetti, sempre più diffuso nel nostro paese. L’essenza di tale attività è esplorare corsi d’acqua, torrenti, calandosi con corde, arrampicandosi, nuotando direttamente nell’acqua. Una disciplina che unisce quindi varie attività e che porta comunque una buona dose di adrenalina.

Per praticare canyoning come detto, non occorre essere necessariamente sportivi professionisti, è possibile affidarsi a guide specializzate che possono aiutare anche utenti inesperti: ovviamente sarebbe preferibile avere esperienza a livello sportivo, poter contare su una condizione fisica discreta oltre che su una buona dose di coraggio. Il tutto sarà utile per visitare luoghi incontaminati, dove la natura offre scenari meravigliosi e che non sarebbe possibile visionare in altri modi.

A chi affidarsi per fare canyoning

A chi affidarsi per fare canyoning? Come si diceva, è preferibile rivolgersi a guide specializzate in questa disciplina che possono fungere da supporto per utenti di qualsiasi livello. È il caso ad esempio di Itaca, realtà italiana attiva nel settore del canyoning e formata da guide diplomate ed esperte che propongono attività di torrentismo in Toscana e in Liguria. Tali attività si svolgono da aprile ad ottobre e prevedono le seguenti modalità:

Liguria: Rio Bargonasco, a Sestri Levante, 1 ora dalle Cinque Terre, 1 ora da Genova. Attività adi mezza giornata, circa 3 ore. Discesa acquatica suggestiva e completa con tuffi scivoli e calate su corda. Anche per prima esperienza.

Rio Lerca, ad Arenzano, accanto Genova, meno di 2 ore da Cinque Terre, 2 ore da Milano. Attività alla giornata, 6 ore. Discesa magnifica in un contesto naturale magnifico. Possibili numerosi tuffi anche alti, scivoli naturali in vasche dall’acqua color smeraldo. Per sportivi, 45 minuti di sentiero di accesso.

Toscana: Rio Selvano, in Garfagnana, 1 ora e 45 da Firenze, 2 ore da Cinque Terre. Attività alla giornata, 4/5 ore. Discesa divertente e completa. Tuffi scivoli e calate su corda. Un paesaggio naturale magnifico in una Toscana che non ti aspetti. Sportivo ma ideale per una prima esperienza.