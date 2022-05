Cecchetti (Lega): “Una mozione in tutti i consigli comunali a sostegno degli Alpini”

La vicenda delle molestie degli alpini al raduno nazionale di Rimini non smette di far parlare di sé. Sulla vicenda interviene anche il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti che dopo aver fatto la premessa doverosa secondo cui «chi commette un reato odioso come molestare una donna deve risponderne sempre davanti alla giustizia», annuncia che «la Lega presenterà in tutti i consigli comunali lombardi una mozione a sostegno del glorioso corpo degli Alpini». (nella foto il deputato Fabrizio Cecchetti)

«Auspichiamo che chi ha sbagliato venga individuato e sanzionato, ma le colpe di alcuni singoli non possono infangare la storia di un corpo di cui ogni italiano può solo essere orgoglioso: gli Alpini sono una risorsa anche in tempo di pace, con il loro lavoro incessante durante le emergenze ambientali, durante la pandemia e in tante altre occasioni sotto gli occhi di tutti. Per questo in ogni consiglio comunale della Lombardia presentiamo una mozione per impegnare la Giunta a: Esprimere la propria vicinanza all’Associazione Nazionale Alpini riconoscendone la valenza sociale, culturale, popolare ed identitaria. Valutare l’opportunità di individuare un luogo pubblico, ove non sia già presente, nella propria Città da intitolare o dedicare alla memoria e al sacrificio degli Alpini caduti per la Patria Partecipare con un proprio rappresentante all’annuale adunata dell’Associazione dando della manifestazione adeguata promozione sul proprio territorio».