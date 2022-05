Cento studenti del liceo Ferraris di Varese ripuliscono i boschi di Induno Olona

Un centinaio di ragazzi delle classi prime e seconde del Liceo scientifico Ferraris di Varese ha dato vita all’iniziativa “Raccolta di spazzatura a km 0” che ha interessato le zone boschive di Induno Olona.

Con il supporto dei volontari del distaccamento di Induno e del distaccamento del Ceresio della Protezione civile del Piambello, e delle Guardie della Comunità Montana, gli studenti (arrivati a Induno Olona in treno) si sono divisi in quattro squadre e hanno effettuato la raccolta in altrettante aree del territorio di Induno, prevalentemente nelle zone boschive.

Tanto il materiale raccolto. Oltre ad innumerevoli sacchi di spazzatura sono state recuperate addirittura diverse sedie da sala da pranzo, ma anche apparecchiature in ferro e gli immancabili copertoni.

«Una grande lezione di educazione civica per loro e un grande servizio reso alla nostra comunità – commenta il sindaco Marco Cavallin – Come sindaco, a nome della cittadinanza, ringrazio tutti gli studenti che hanno partecipato e i docenti che hanno promosso e supportato questa bella iniziativa».