Ciclismo esordienti, Casabona e Marangon vincono a Samarate

Niccolò Muraro (GS Prealpino) e Aldo Ivan Casabona (Pedale Senaghese) sono i nuovi leader della 7a edizione del “Memorial Sandro Gianoli” di ciclismo valido per la categoria Esordienti dopo la seconda prova disputata domenica 1 maggio a Samarate.

La manifestazione allestita dal Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo, con in palio il 5° Trofeo Pasticceria Pariani e il 2°° Memorial Antonio Gorlini, ha visto in competizione nelle due gare 85 concorrenti. La gara della “sottocategoria” del “primo anno” è stata vinta al termine di uno sprint a ranghi compatti da Casabona mentre la corsa dei “secondo anno” ha visto protagonisti Paolo Marangon (GB Junior), Niccolò Muraro (Prealpino) e Pietro Cermenati (Pedale Senaghese). I tre hanno distanziato nettamente il plotone e nella volata conclusiva a prevalere è stato Paolo Marangon.

In sede di premiazione Sergio Gianoli e Miriam Martinoli, vice presidente del Comitato Provinciale di Varese della Federciclo, hanno fatto vestire le maglie di leader a Aldo Ivan Casabona per il Gran Premio PI.Erre Sport Busto Arsizio e Niccolò Muraro per il Gran Premio Cartotecnica Graziella di Fagnano Olona, mentre il Gruppo Sportivo Prealpino del presidente Dario Zecubi comanda in entrambe le graduatorie per società valide come Gran Premio All4cycling. (nell’immagine in alto i leader delle classifiche individuali – foto G. Azzimonti)

Classifiche generali 7° Memorial Sandro Gianoli (dopo 2 prove).



Esordienti primo anno: 1) Aldo Ivan Casabona (Pedale Senaghese) punti 28, 2) Alessandro Magistrelli (Equipe Corbettese) 26, 3) Samuele Brustia (Young Bikers) 20, 3) Pietro Crugnola (Busto Garolfo) 17 ,5) Edoardo Ietta (Pedale Ossolano) 17.

Esordienti secondo anno: 1) Niccolò Muraro (Prealpino) punti 28, 2) Pietro Cermenati (Pedale Senaghese) 23, 3) Andrea Visentin (Prealpino) 21, 4) Paolo Marangon (GB Junior) 20, 5) Gregorio Acquaviva (Young Bikers) 20.

Classifica per società: 1) Gruppo Sportivo Prealpino.

Ordine di arrivo primo anno: 1) Ivan Aldo Casabona (Pedale Senaghese) km 32,800 in 53’40” media 36,671, 2) Pietro Crugnola (Busto Garolfo), 3) Andrea Corno (Abbiategrasso), 4) Marco Gregori (Cremonese), 5) Alessandro Magistrelli (Equipe Corbettese).

Ordine di arrivo secondo anno: 1) Paolo Marangon (GB Junior) km 42 in 1h 00’38” media 41,561,2) Niccolò Muraro (Prealpino), 3) Pietro Cermenati (Pedale Senaghese), 4) Filippo Carpi (GB Junior) a 1’18”, 5) Ryan Zaccone (Pedale Senaghese).