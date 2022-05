Corridore finisce contro il pubblico alla gara ciclistica: muore l’ex direttore del Busto Garolfo Martolini

Un corridore è finito contro il pubblico colpendo a morte il tecnico della Viris Vigevano Stefano Martolini, 41enne per alla guida degli juniores del Busto Garolfo. Martolini era originario di Magenta, abitava a Santo Stefano Ticino.

L’incidente è avvenuto durante una gara ciclistica per dilettanti a Castelfidardo (Ancona) e nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il ciclista, 23 anni, friulano, Nicola Venchiarutti, originario di Osoppo.

La tragedia è accaduta durante il Trofeo Comune di Castelfidardo, nella fase finale. L’investimento sarebbe accaduto in volata, l’ultimo tratto per raggiungere il traguardo, a circa 300 metri dalla linea di arrivo. Il ciclista avrebbe urtato prima contro un avversario. Tecnico e ciclista sono stati soccorsi dal 118 ed è arrivata l’eliambulanza, ma per il tecnico non c’è stato nulla da fare. Il ciclista ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è in gravi condizioni all’ospedale di Torrette.