Festa Pro Patria a Lecco, i tigrotti vincono 2 a 0 e volano a Trieste

Colpo della Pro Patria al Rigamonti-Ceppi di Lecco, stadio espugnato dai tigrotti di Busto Arsizio per 0 a 2 nel primo turno dei playoff del Girone A di Serie C.

Galleria fotografica Lecco - Pro Patria 0 a 2 (playoff 2022) 4 di 38

Nonostante i favori del pronostico tutti indirizzati per i padroni di casa, a cui sarebbe bastato anche un pareggio per il passaggio del turno, i bianco-blu della Pro Patria hanno fatto valere la lunga tradizioni di successi sul Lago di Como, fatta eccezione del match d’andata terminato con un sonoro 3 a 0 che aveva lasciato qualche scoria e timore alla vigilia della gara. Ma, sotto gli occhi del presidente Citarella, la compattezza, l’equilibrio e la cinismo dei ragazzi di mister Sala hanno cancellato il vantaggio di cui il Lecco godeva prima del fischio di inizio grazie a due colpi di alcuni insospettabili marcatori: Moris Sportelli e Luca Pizzul, il primo bravissimo a fiutare da vero bomber un pallone vacante in area dopo un colpo da giocoliere di Sean Parker, il secondo con una magistrale punizione fatta passare sotto la barriera poco prima del recupero.

Le due reti, che ben si sposano all’ennesimo clean-sheet registrato in difesa, valgono il pass per la trasferta al Nereo Rocco, dove mercoledì gli alabardati della Triestina daranno battaglia ai tigrotti bustocchi nel secondo turno.

