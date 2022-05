Fontana: “Per l’autonomia lombarda è il momento della verità”

«Per l’autonomia lombarda è il momento della verità». Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in apertura del convegno “Autonomia: a che punto siamo” organizzato dallo Lega di Varese. Come relatori erano presenti: Stefano Bruno Galli, assessore all’autonomia e cultura della Regione; Giorgio Grasso, professore di diritto costituzionale all’Università dell’Insubria; Federico Furlan, professore di diritto costituzionale all’Univesitità degli studi di Milano-Bicocca; Fabio Rubini, giornalista di Libero Quotidiano. «Questo convegno nasce dall’esigenza di parlare di autonomia e dal volerla rilanciare dopo le accuse subite durante la pandemia – ha spiegato il moderatore Marco Bordonaro, commissario Lega Varese -, vogliamo capire che senso ha parlare oggi di autonomia».

Al convegno della lega sull’autonomia svoltosi oggi a palazzo estense a Varese era presente anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti che insieme ad altri amministratori lombardi nel 2017 aveva sostenuto il referendum sull’autonomia. Nel suo intervento ha osservato che «è necessario ripensare all’autonomia in un contesto europeo e nazionale post pandemia mettendo al centro anche i comuni che in questi anni sono stati sempre più riferimento per risolvere le diverse problematiche (pandemia, accoglienza in testa). Il dibattito dell’autonomia deve essere un dibattito trasversale che non può essere elemento di campagna elettorale alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali».

È poi intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Quello dell’autonomia è un argomento che non abbiamo mai messo in cantina. Purtroppo la Pandemia è stata una buona giustificazione per ricreare una situazione di centralismo: qualcuno aveva parlato di commissariare la Lombardia e centralizzare nuovamente tutte le competenze sulla sanità. Poi è andata diversamente e la Lombardia ha dimostrato quello che sa fare. Adesso siamo qui a parlare di attuare l’autonomia: Maroni aveva già individuato come doveva svolgersi il percorso in questa direzione, senza violare i principi dell’accordo tra Regione e Governo e senza viola i principi di collaborazione con il Parlamento. Mi chiedo ora perché si debba mettere in discussione questo documento, ma ora si passerà attraverso una nuova procedura voluta dal Governo, anche se non abbiamo visto il documento definitivo. Se fosse confermata la procedura che ci è stata fatta vedere in bozza, credo comunque che, anche se ci sarà un allungamento dei tempi, possa andare moderatamente bene. Resta comunque il fatto che la Pandemia ha dimostrato che è sempre più necessaria l’autonomia delle Regioni. Senza le nostre decisioni le linee guida del Governo sarebbero state inattuabili: fosse stato tutto deciso dal Governo non saremmo mai arrivati alle riaperture».