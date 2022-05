Incidente in autostrada all’altezza di Busto Arsizio

Incidente nella mattina di lunedì 30 sull’Autostrada A8, all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio.

Due auto si sono scontrate intorno alle 8 e mezza sulla carreggiata in direzione Milano. Coinvolti due autisti una donna di 42 anni e un uomo di 55, sul posto due ambulanze del 118 per i due feriti in codice giallo.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico: Autostrade per l’Italia infatti segnala code tra Gallarate e Busto.