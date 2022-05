Incidenti e cadute, giornata pesante per i ciclisti in provincia di Varese

Una giornata da dimenticare per i ciclisti in provincia di Varese, per lo più vittime di incidenti con altri veicoli. Ben sette le persone portate in ospedale, anche se per lo più senza ferite gravi (il che non sempre vuol dire senza conseguenze).

Primo episodio a Lonate Pozzolo, in viale San Fortunato in centro, alle 10.20 del mattino: una 41enne è finita in ospedale a Gallarate, in “codice verde”. L’urto con un veicolo è stato comunque piuttosto violento e all’inizio si temevano più gravi conseguenze.

Più gravi le conseguenze di un altro incidente, avvenuto alle 10.35 in via Tonale a Varese, tra le stazioni e Belforte, anche se in questo caso non si tratta di un investimento: un 46enne è stato coinvolto in una caduta dalle conseguenze serie, è stato portato all’ospedale di Circolo in “codice giallo” (ferito). Analogo esito per una caduta sulla SP19 a Gorla Minore: un 62enne è finito in ospedale “in giallo” a Legnano.

Nel pomeriggio un 64enne è stato invece investito da un’auto in via Gorizia a Ferno, per fortuna senza conseguenze gravi, ma comunque con trasferimento in ospedale.

Due ragazzi invece sono stati investiti nel pomeriggio a Cassano Magnago (un 13enne alle 15.45 in via Genova) e a Castellanza, in viale don Minzoni (un 15 enne; entrambi senza gravi conseguenze).

Poco prima delle 18 infine un ciclista di 64 anni è stato investito sul Sempione a Gallarate, all’altezza dell’incrocio con via Sciesa.

Al di là degli episodi che hanno coinvolto ciclisti, non sono poi mancati anche investimenti di persone a piedi: un 27enne è finito in ospedale a Cittiglio (ferito, ma non in gravi condizioni) dopo esser stato travolto sulla provinciale tra Cassinetta e Biandronno. Mentre una 86enne è stata soccorsa a Verghera di Samarate, sullo stradone: in quest’ultimo caso per fortuna non è stato necessario il trasferimento in ospedale.