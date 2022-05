A Laveno Mombello la “Caccia al tesoro Clown”

Sabato 14 maggio, alle 15.00, a Laveno Mombello appuntamento in biblioteca per i bambini tra i 6 e gli 11 anni con la “Caccia al tesoro Clown”. Le Stringhe colorate Varese, con il loro buonumore, trascineranno i bambini in una divertentissima caccia al tesoro nella biblioteca e nel parco di Villa Frua e alla fine una bella merenda!

I genitori sono invitati a prenotare presso la biblioteca (tel.0332.625555).