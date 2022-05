Lite tra vicini a Ferno, ferito un quarantenne

Notte animata per dei condomini a Ferno, culminata in un acceso litigio: un uomo di quarantun anni è stato ricoverato all’ospedale di Gallarate in codice giallo. (Foto generica d’archivio)

Il fatto è accaduto intorno all’una e mezza di questa notte, sabato 14 maggio, in piazza Dante: l’uomo ha riportato delle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio.