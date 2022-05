Maltempo, slitta l’inaugurazione della “big bench” di Saltrio

Slitta per maltempo l’inaugurazione della panchina gigante di Saltrio. Per ammirare la prima “big bench” del Varesotto, sopra la Cava Salnova, si dovrà attendere ancora qualche giorno.

L’iniziativa, promossa e voluta dall’Associazione Amici del Monte Orsa, rientra nel circuito “Big Bench Community Project”, un’iniziativa ideata da Chris Bangle, designer americano che ha scelto di vivere in Italia per per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.

La panchina di Saltrio è la n. 208 del progetto, e la prima “ufficiale” della provincia di Varese, costruita secondo le regole ben precise dettate sul sito: la Grande Panchina, ad esempio, deve essere costruita in un punto con vista panoramica e contemplativa, ed essere liberamente accessibile al pubblico. La posizione deve essere isolata ed immersa nella natura.