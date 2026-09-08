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A Saltrio torna il Saltriosauro Beer Fest, tra musica, giochi e solidarietà

Sabato 12 settembre, dalle 17 alle 24, la festa organizzata da Panigacci&Friends anima il Colle San Giorgio: cucina, gonfiabili, torneo di calcio balilla, live dei Rocket Roulette e schiuma party. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Generico 07 Sep 2026

Una serata di festa che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. Sabato 12 settembre 2026 torna a Saltrio il Saltriosauro Beer Fest, la manifestazione organizzata dall’associazione Panigacci&Friends, realtà del territorio che con le proprie iniziative sostiene progetti e attività benefiche. Anche quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’appuntamento è in via Alessandro Manzoni 21, nella zona del Colle San Giorgio, dalle 17 a mezzanotte, con un programma costruito per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e adulti.

Si parte alle 17 con l’apertura del servizio cucina e dei gonfiabili per i più piccoli. Dalle 17.30 si aprono le iscrizioni al torneo di calcio balilla, che prende il via alle 18 con due categorie: ragazzi dai 14 ai 17 anni e adulti.

Sempre dalle 18 la musica è affidata a DJ Nyota, mentre alle 21 salgono sul palco i Rocket Roulette per il loro live show. Gran finale dalle 23 con il DJ & Schiuma Party, ancora con DJ Nyota, per chiudere la serata tra musica e schiuma.

Al di là del programma, il Saltriosauro Beer Fest vuole essere soprattutto un momento di incontro per il territorio: una festa aperta a tutte le età in cui divertimento e solidarietà vanno di pari passo.

La manifestazione gode del patrocinio gratuito dei Comuni di Saltrio, Viggiù e Clivio.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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