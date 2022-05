Il mondo della moda spalanca le sue porte, ultima chiamata con i corsi ACOF Milano

Sarà un evento animato da due momenti distinti quello di venerdì 13 maggio 2022: il primo con l’illustrazione dei percorsi di formazione per la progettazione e lo sviluppo delle collezioni, il secondo orientato al mondo della comunicazione fashion.

Il mondo della moda continua a ricercare giovani che abbiano abilità, talento e passione per vivere da protagonisti l’universo fashion, dotandosi degli strumenti adeguati a crearlo e raccontarlo in maniera sempre innovativa.

ACOF Olga Fiorini – che anche a Milano è ormai un nome riconosciuto e credibile nell’ambito della formazione di settore – si prepara dunque a spalancare le porte della propria prestigiosa sede di via Copernico 3, proprio per offrire agli interessati l’opportunità di cogliere l’occasione di essere introdotti in un comparto dinamico, stimolante e molto affascinante.

L’Open Day in programma permetterà agli interessati di conoscere lo staff che gestisce quattro differenti corsi, di ascoltare le testimonianze di altri giovani che stanno svolgendo i tirocini in azienda proprio in questi mesi, nonché di visionare laboratori e strumenti utilizzati per lezioni, all’interno di una sede decisamente di alto livello.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il momento di “porte aperte” previsto in via Copernico sarà diviso in due parti.

PARTE 1

Dalle ore 15 – e fino alle 16.30 – l’attenzione sarà concentrata sui due corsi di area moda, orientati alla progettazione e allo sviluppo dei capi da collezione e quindi si presenteranno gli ITS biennali di “Fashion Design Collection” e di “Haute Couture Collection”. PARTE 2

A seguire, dalle 16.30 alle 18, sarà invece la volta di accogliere i giovani desiderosi di dedicarsi alla comunicazione e al marketing, potendo anche in questo caso spaziare fra il percorso di “Digital Communication & Fashion Styling” su come curare l’immagine di un brand e quello di “Social Media Communication and Digital Pr”, chiamato ad abbracciare tutta la gestione multichannel, fra social e influencer, ormai indispensabile per narrare lo stile e le tendenze.

«Punto forte della nostra proposta – spiega Simona Pettini, responsabile di ACOF Milano – è la grandissima collaborazione instaurata con tutti i partner, sia che si tratti di enti e associazioni, sia che si parli delle aziende che partecipano alla sfida, ospitando i ragazzi in tirocinio. Circa il 40 per cento delle duemila ore di preparazione previste nel biennio, viene trascorso proprio nelle sedi operative dei nostri partner, talvolta anche all’estero. Allo stesso modo, i docenti provengono in larga parte dai contesti aziendali, in modo da offrire una formazione che sia quella realmente richiesta dal mercato del lavoro».

Le principali realtà coinvolte sono Dolce e Gabbana, Missoni, Candiani Denim ed Herno. I corsi lombardi di Fondazione ITS Cosmo, oltre ad ACOF, vedono la partecipazione di una quarantina di soci, fra cui Università LIUC Castellanza e varie scuole superiori del territorio. Partner di rilievo sono Centro Tessile Cotoniero, Unic, Afol Moda, Antia, Univa con Servizi & Promozioni Industriali Varese, Unindustria Como, i Comuni di Busto Arsizio e Castellanza, Fondazione Setificio di Como e le agenzie per il lavoro Synergie e Umana.

«Grazie a questa rete ormai affinata e affiatata – spiega ancora Simona Pettini – abbiamo ottenuto grandi riscontri anche negli ultimi mesi, tant’è vero che il MIUR ha promosso nel suo ranking annuale i nostri percorsi formativi. Il bilancio è oltremodo soddisfacente, possiamo dire di non esserci fatti assolutamente scalfire da tutte le difficoltà causate prima dalla pandemia e poi dalla situazione di incertezza internazionale. In pratica, continuando a lavorare con passione e competenza, siamo stati in grado di esprimere gran parte delle potenzialità degli studenti. Ora vogliamo provare a migliorare ancora».

COME PARTECIPARE ALL’OPEN DAY DI VENERDI’ 13 MAGGIO

Per partecipare all’Open Day di ACOF Moda Milano è indispensabile compilare il modulo di iscrizione – indicando se si intende presenziare all’evento di area moda oppure di area comunicazione

L’appuntamento del 13 maggio rappresenterà anche l’ultima occasione di approfondimento delle opportunità post diploma offerte da ACOF a partire da ottobre, visto che nel mese di luglio è prevista la selezione dei candidati da inserire nei quattro percorsi a numero chiuso, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dal costo molto limitato, grazie al cofinanziamento garantito da Regione Lombardia e FSE ai progetti di Fondazione ITS Cosmo. Una realtà d’eccellenza di cui l’universo Olga Fiorini è riferimento per il distretto lombardo ormai dal 2014.

CONTATTI

ACOF Olga Fiorini Cooperativa Sociale ONLUS

Via Varzi 16, Busto Arsizio

@: home@acof.it

T: 0331 624318