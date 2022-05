Una palestra di arrampicata in piazza Vittorio Emanuele per i 100 anni del Cai di Busto Arsizio

Proseguono gli eventi del centenario della storica Sezione CAI di Busto Arsizio, con l’allestimento di una palestra di arrampicata in Piazza Vittorio Emanuele II sabato 21 e domenica 22 maggio. L’accesso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con una delle attività più affascinanti dell’andare in montagna, in un insolito contesto cittadino.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e fornire anche consigli e spiegazioni sull’arrampicata, che sta diventando sempre più diffusa, come dimostra anche il suo ingresso nelle discipline olimpiche, sarà sempre presente la guida alpina Marco Tosi, supportato dagli istruttori della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Guido Della Torre”.

Saranno fornite gratuitamente le attrezzature specifiche (imbrago e corda), sarà necessario solo indossare delle generiche sneakers.

Sono benvenute tutte le famiglie con i loro bambini, a partire dai 6 anni. Si potrà accedere sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Il Presidente del CAI di Busto Arsizio Paolo Tagliabue è pronto ad accogliere tutti: «Questa iniziativa si rivolge a tutti, ma speriamo di vedere tanti giovani e tante famiglie, perché sono loro il futuro di ogni attività del Club Alpino Italiano. Confidiamo che qualcuno voglia poi iscriversi alla nostra Sezione, non vogliamo accontentarci dei nostri 450 Soci».

Saranno infatti presenti diversi Soci e consiglieri del CAI Busto Arsizio, per poter illustrare le attività in corso e spiegare anche come iscriversi.

La palestra è gentilmente concessa dal Gruppo Regionale Lombardia del Club Alpino Italiano.

Gli eventi del centenario proseguiranno con la rassegna cinematografica estiva che si terrà al Museo del Tessile, oltre a un ricco programma di escursioni settimanali.