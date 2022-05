Preside di Castellanza per il decoro scolastico: pantaloncini sì, ma non cortissimi

Una circolare inviata ai genitori del IC Manzoni di Castellanza richiama al regolamento scolastico sulla necessità per tutti gli studenti (e i docenti) di mantenere un abbigliamento decoroso a scuola. Non è una novità, ma questa volta qualcuno protesta.

Scrive una mamma a VareseNews, in una lettera firmata:

In quella che si preannuncia come l’estate più calda di sempre, il Preside vieta ai bambini di una scuola elementare “bermuda, pantaloncini corti, canotte ed ogni altro tipo di abbigliamento adatto a contesti non scolastici”.

In buona parte del mondo così come in molte scuole private, il pantaloncino corto è di fatto parte dell’uniforme scolastica e anche girando per altre scuole, della Lombardia così come del nostro paese, è normale vedere bambini a scuola con le temperature elevate in pantaloncini corti.

«Sono Dirigente scolastico di questo Istituto dal 2019 e ogni anno invio questa circolare, senza che ci siano mai state polemiche o fraintendimenti – risponde il preside Giuseppe Rizzo – Bambini e ragazzi svolgono regolarmente attività fisica a scuola con i pantaloncini. La circolare si riferisce al decoro che, per quanto soggettivo, ha pur sempre dei limiti. Non credo sia corretto presentarsi a scuola con abbigliamento da spiaggia. Mi sembra persino banale. Per essere più chiaro l’anno prossimo scriverò di evitare “pantaloni cortissimi”, se serve a far intendere meglio il concetto».

«È capitato che qualcuno si presentasse a scuola con pantaloncini inguinali, non certo adatti a un contesto scolastico e di cui alcuni genitori, comprensibilmente, si sono lamentati».

Di seguito il testo della circolare scolastica.