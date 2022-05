Primo evento Porsche Carrera Cup a Imola per Ebimotors e Centro Porsche Varese

Si è svolto nel fine settimana del 6-8 maggio la prima prova stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Il challenge, giunto alla sedicesima edizione, vedeva per la prima volta al via le nuove Porsche 911 GT3 Cup della serie 992. Il maltempo di venerdì e di parte della giornata di sabato ha complicato la messa a punto delle auto, il team Ebimotors di Enrico Borghi si è presentato con ben sei auto al via tra cui l’auto guidata da Alessandro Giardelli nella categoria Pro. In Gara 1 Giardelli (Centro Porsche Varese) ha perso alcune posizioni al via e ha chiuso all’undicesimo posto. In Gara 2 si è ripetuto con un altro undicesimo posto, a seguito di una rimonta di quattro posizioni.

Per quanto riguarda le altre categorie la Ebimotors ha raggiunto buoni risultati: nella Michelin Cup quinto e quarto posto per Paolo Gnemmi, sesto e terzo per Alberto De Amicis, dopo una penalizzazione per partenza anticipata nella prima gara ma con un ritmo in gara a tratti superiore a diversi piloti Pro, nono e sesto al traguardo Pietro Negra. Ottima la prestazione in Silver Cup di Paolo Venerosi Pesciolini (con primo posto e miglior giro di classe nella prima prova), quarto in entrambe le gare Luigi Peroni.

Ora in classifica assoluta vediamo Giardelli in undicesima posizione, quarto, quinto ed ottavo in Michelin Cup rispettivamente De Amicis, Gnemmi e Negra. In Silver Cup Venerosi guida la graduatoria, quarto Peroni. Ebimotors è già al lavoro per organizzare dei test in pista in vista dell’appuntamento del primo fine settimana di Giugno a Misano.

In classifica assoluta al momento comanda Bertonelli, autore di una grande prestazione nella prima gara, mentre Ghinzani Motorsport guida la classifica a squadre. Weekend sfortunato per l’ex campione di MotoGP Jorge Lorenzo, al suo esordio in Carrera Cup. Il maiorchino ha chiuso al 19° posto la prima gara ed è stato coinvolto in un incidente in gara 2.

CLASSIFICA ASSOLUTA

1. D. Bertonelli 46 punti; 2. A. Cerqui 40; 3. E. Fulgenzi 38; 4. G. Levorato 36; 5. G. Amati 29; 6. G. Quaresimi 28; 7. L. Caglioni 27; 8. K. Masters 19; 9. L. Laurini 18; 10. A. Festante 13; 11. A. Giardelli 10, 12. A. Fontana 7; 13. M. Malucelli – R. Vukov 4; 15. S. Monaco – B. Strignano 2; 17. A. De Giacomi 1.

CLASSIFICA MICHELIN CUP

1. A. De Giacomi 30 punti; 2. L. Pastorelli – P. Randazzo 16; 4. A. De Amicis 15; 5. M. Galassi – P. Gnemmi 15; 7. M. Cassarà 10, 8. P. Negra 5; 9. G. Rindone 3; 10. M. Knutzon 2; 11. P. Biolghini 1.

CLASSIFICA SILVER CUP

1. P. Venerosi 19 punti; 2. M. Rovida 17; 3. D. Scannicchio 14; 4. L. Peroni 8; 5. M. Parisini 3; 6. M. Donzelli 2.

CLASSIFICA TEAM

1. Ghinzani Motorsport 69 punti, 2. Ombra Racing 55; 3. Be Driver 42; 4. EF Racing 38; 5. Tsunami RT 37; 6. Dinamic Motorsport 20; 7. AB Racing 18; 8. Raptor Engineering; 9. Ebimotors 10; 10. Bonaldi Motorsport 7; 11. Team Malucelli – GDL Racing 4; 13. Scuderia Villorba Corse 2.