Regate internazionali di canottaggio alla Schiranna, pronto il bando per il servizio navetta

Il comitato organizzatore locale delle gare internazionali di canottaggio a Varese ha pubblicato il bando e l’appalto pubblico per i servizi di trasporto su circuiti e tratte predefinite che andranno effettuati con bus navetta in occasione dei Campionati Europei Under 19 e per i Campionati del Mondo Under 19 e Under 23.

Il servizio navetta dovrà essere attivo nel periodo 18-22 maggio per quanto riguarda gli Europei (una manifestazione che Varese ha “aggiunto in corsa” dopo la rinuncia di Sabaudia) e in quello tra il 22 e il 31 luglio in relazione ai Mondiali delle due massime categorie giovanili. Gli eventuali vincitori del bando dovranno logicamente adempiere a tutte le prestazioni specificate nell’appalto.

La richiesta d’invito, compresa di relativa documentazione, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12 di lunedì 9 maggio al Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio di Varese; c/0 Comune di Varese, sezione centrale unica di committenza, Via Luigi Sacco, 5- 211000 Varese. Chi fosse interessato può consultare il bando sul sito ufficiale del comitato organizzatore Varese Rowing (QUI il link diretto).