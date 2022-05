Come rendere le vostre cene indimenticabili con 6 elettrodomestici

Negli ultimi due anni, complice anche l’epidemia Covid, stiamo assistendo ad una modifica delle abitudini sociali degli italiani. Questo si ripercuote anche nei momenti conviviali con amici e parenti, in cui sempre più persone preferiscono optare per una cena in casa piuttosto che ad una cena al ristorante.

Questa tendenza ha fatto riscoprire a molti la passione per la cucina e per l’accogliere ospiti a casa propria per cena, aumentando l’attenzione verso gli elettrodomestici necessari per avere una cucina a prova di “cortesie per gli ospiti”.

Se vi state chiedendo quali siano gli elettrodomestici che non dovrebbero mai mancare ad un buon padrone di casa, in questo articolo li abbiamo raccolti per voi.

Robot da cucina

Non necessita di grandi presentazioni in quanto probabilmente è l’elettrodomestico da cucina che, da un lato, è il più ambito da chi non ne ha uno mentre, dall’altro lato, è il più amato da chi lo ha comprato.

Il robot da cucina è un alleato perfetto per tutti gli aspiranti chef e gli appassionati di cucina: cucinare per molte persone non è sempre semplice e questo elettrodomestico aiuta nel rendere il compito più semplice. Bastano pochi passi per ottenere i piatti più complessi o più laboriosi che richiederebbero ore di cottura.

Insomma, se siete ancora alle prime armi, il robot da cucina vi può supportare in qualsiasi preparazione ed emergenza.

Friggitrice ad aria

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata sempre più popolare, soprattutto da chi ricerca una cucina più leggera e salutare. Il suo metodo di cottura, infatti, permette di ricreare pietanze che solitamente vengono cotte nella frittura evitando l’uso abbondante di olio tipico di questo metodo di cottura. E’ anche una valida alternativa al forno dato che è in grado di cuocere gli alimenti più rapidamente.

Queste caratteristiche rendono la friggitrice ad aria l’elettrodomestico ideale con cui preparare per i propri ospiti piatti leggeri ma che non tralascino gusto e sapore. Inoltre, può essere utile anche se avete poco tempo a disposizione o il forno è già impegnato in un’altra preparazione.

Cantinetta per vino

Non esiste cena con amici senza bottiglie di vino. Il vino è parte importante di ogni cena che si rispetti e per questo merita una particolare attenzione. Certo, non richiede particolari preparazioni ma per un risultato perfetto è importante che venga conservato e servito alla temperatura giusta. Le cantinette per vino vengono in vostro soccorso e, oltre ad essere un elemento di arredo (cantinetta vino arredo), vi permettono di conservare le vostre bottiglie di vino alla temperatura idonea per conservare le loro proprietà organolettiche.

Nonostante possa sembrare un elettrodomestico più costoso rispetto agli altri, ricordatevi che è possibile risparmiare acquistando una cantinetta vino usata: stesso risultato, prezzo più basso!

Purificatore d’aria

Non sempre la cappa è sufficiente per eliminare gli odori che emergono quando si cucina. Alcuni sono piacevoli ed invitanti, mentre altri possono dar fastidio o addirittura penetrare negli abiti dei nostri ospiti.

Per evitare situazioni poco gradevoli, se non avete abbastanza finestre o aerazione, potete valutare l’acquisto di un purificatore d’aria. Esistono dei modelli davvero contenuti ed economici che permettono di eliminare anche gli odori più persistenti, oltre ad eliminare eventuali sostanze tossiche presenti nell’aria dell’ambiente.

Macchina del caffè

Dopo un buon pasto ed un buon bicchiere di vino, non può mancare un buon caffè. Non sempre la moca è la soluzione più adatta, soprattutto quando è di dimensioni ridotte e gli ospiti a cena sono molti.

In questi casi potete valutare l’acquisto di una macchina del caffè in grado di fare un espresso che non abbia nulla da invidiare a quelli del vostro bar preferito. In commercio ne esistono di moltissimi tipi, da quelle che vanno a cialde a quelle che macinano i chicchi di caffè in tempo reale. Inoltre, molte aziende producono modelli dal design moderno e accattivante che sono l’ideale anche per arredare la vostra cucina.

Gelatiera

Questo elettrodomestico è la ciliegina sulla torta (nel vero senso della parola!) per stupire i vostri ospiti con un gelato 100% fresco e artigianale. Esistono gelatiere in grado di preparare un gelato perfetto in 20-30 minuti e senza sforzi da parte vostra. Il gelato è amato davvero da tutti ed è la conclusione perfetta per una cena con i fiocchi.

L’unico inconveniente è che i vostri amici vorranno venire a cena da voi tutte le sere!