Riconoscimento importante per la medicina interna dell’Ospedale di Circolo Varese

Nel corso della cerimonia inaugurale del 27esimo Congresso Nazionale della Federazione Nazionale dei medici ospedalieri di Medicina Interna (Fadoi) che si sta svolgendo a Roma ( 21/23 maggio), la Medicina Interna dell’Ospedale di Circolo, diretta dal Prof. Francesco Dentali, Presidente Eletto Nazionale della Fadoi, è stata premiata tra i migliori centri di ricerca Fadoi.

Il riconoscimento è legato allo studio nazionale Fadoi – Recover, studio osservazionale retrospettivo in pazienti trattati con Remdesivir affetti da SARS-CoV-2 ricoverati in Medicina Interna. Il Centro si è distinto per l’ottima qualità dei dati raccolti e la quantità di pazienti arruolati nello studio. Ciò a sottolineare il notevole impegno profuso dal personale dell’Hub Covid di Varese, che ha saputo trattare i numerosi pazienti affetti da Sars CoV2 in maniera appropriata e secondo le raccomandazioni scientifiche più aggiornate, riuscendo a conciliare l’impegno clinico con quello scientifico di raccolta dei dati, eseguita in maniera accurata e meritevole, quindi, di essere premiata.

«La nostra ASST è stata tra quelle che hanno accolto il maggior numero di pazienti covid – ha commentato il Direttore generale di ASST Sette Laghi, Gianni Bonelli – Ma la quantità è andata di pari passo alla qualità. E non è così scontato che, nel pieno di un’emergenza sanitaria, trovandosi a far fronte a ondate successive con decine e decine di nuovi ricoveri per covid ogni giorno, si riesca anche a fare ricerca, e a farla a questi livelli, nel massimo interesse dei pazienti. Mi complimento con i nostri professionisti dell’HUB Covid e soprattutto li ringrazio, a nome delle tantissime persone colpite da questo terribile virus che, grazie a loro, hanno potuto tornare a casa, tra le braccia dei loro cari».