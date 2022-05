Selezioni di Its Red Accademy per i corsi post diploma di Energy manager 4.0 e di Construction manager

Lunedì 9 maggio sono in programma le selezioni per accedere ai corsi di alta formazione, post diploma Energy Manager 4.0 e Construction Manager di ITS Red Academy Varese. Il sistema delle costruzioni e dell’impiantistica sostenibile è in forte espansione. Le aziende del settore sono alla costante ricerca di professionisti preparati, con competenze specifiche nell’ambito del risparmio energetico e della bioedilizia.

I percorsi formativi, che ITS Red Academy propone, formano super tecnici, esperti nella gestione integrata dei sistemi impiantistici per l’edilizia civile e industriale o dei cantieri. “La forza dei nostri corsi – spiega il presidente di ITS Red Cristiano Perale – è che sono progettati in collaborazione con le imprese e rispondono a bisogni professionali reali. I nostri studenti sono così richiesti dalle aziende, che esistono liste d’attesa per assumerli al termine del percorso formativo. La classifica Indire del Ministero dell’Istruzione, appena pubblicata, conferma la grande qualità della nostra offerta formativa. In media, quasi 9 nostri studenti su 10, hanno un contratto di lavoro a un anno dal diploma”.

I corsi per Energy Manager 4.0 e Construction Manager sono a numero chiuso e per accedere è necessario sostenere una apposita selezione. I test di selezione sono in programma lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 14.30, nella sede della Scuola Edile di via Monte Santo 38/E a Varese. La prova prevede un test attitudinale scritto e, a seguire, un colloquio orale motivazionale. Per iscriversi è sufficiente compilare l’apposito modulo sul sito www.itsred.it.

“Il settore delle costruzioni sta vivendo una straordinaria evoluzione – sottolinea Pierangelo Reguzzoni, coordinatore ITS Red Varese – e i professionisti che noi formiamo, saranno sempre più ricercati perché sono in grado di valutare e certificare le prestazioni degli immobili,. Non è un caso che studi professionali e imprese seguano attentamente il percorso dei nostri studenti per poterli assumere al termine del biennio formativo. Grazie all’alta formazione ITS Red prepariamo super esperti nell’edilizia sostenibile, nell’innovazione degli edifici e nelle risorse rinnovabili, offrendo loro un futuro professionale di alto valore”.