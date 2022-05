“Songs of the water spirits” a Castronno

Legambiente Castronno organizza per venerdì 27 maggio alle ore 20:45 presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno la proiezione del film “Songs of the water spirits” del regista Nicolò Bongiorno.

Ingresso a offerta libera.

Il film fa parte della rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo” e tratta tematiche ambientali e sociali. Sarà presente anche il regista.