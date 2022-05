Torna il 3 contro 3 di basket al Bellavista di Malnate

Malnate è una di quelle città che ha il basket nel sangue, dove la palla a spicchi rotola da anni, in palestra o nei campetti di cemento.

Uno degli appuntamenti storici con il basket è il torneo 3 contro 3 del campetto Bellavista. Negli anni è diventato un appuntamento tra i più importanti a livello provinciale, ma da anni questa tradizione non vedeva la luce.

Il 2022 invece sarà l’anno della nuova ripartenza con il la prima edizione del Trofeo “Nippo Motors” che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 giugno, con il patrocinio del Comune di Malnate.

La Pallacanestro Malnate è una delle teste dell’organizzazione, con il presidente Fabio Giani in prima linea: «Abbiamo detto subito di sì alla proposta, anche perché per noi quel campetto è storico. L’anno scorso il Bellavista Playground è stato rifatto dai volontari, il torneo era organizzato ma purtroppo il meteo non ci ha permesso di farlo. Quest’anno ci siamo rimessi al lavoro e quando è arrivata la chiamata di VareseSport e Nippo Motors ci siamo detti di farla assieme, anche grazie al Birrificio Sociale e alla Pro Loco che si occuperanno dello stand gastronomico.Come Pallacanestro Malnate abbiamo pensato di fare la festa di fine stagione il sabato sera per coinvolgere tutto il settore giovanile, oltre che invogliare i nostri tesserati ad iscriversi al torneo».

Andrea Veronesi, vicepresidente della società di basket malnatese: «La tradizione del 3contro 3 Malnate parte dal 1993 con lo storico memorial Riccardo Frangi, che negli anni ha avuto un successo sempre crescente. Vogliamo riproporre quel tipo di evento che coinvolga sempre più persone».

Tra gli organizzatori c’è Christian Henry, che lo scorso anno ha sistemato il campetto Bellavista: «Abbiamo rifatto il campo perché ci piacerebbe che i giovani abbandonassero i cellulari e tornassero a riempire i playground. Il sogno per i prossimi anni è quello di rendere il torneo itinerante all’interno della città, sistemando i vari campetti e fare la finale al Bellavista».

Il programma del weekend prevede sabato pomeriggio, dalle ore 14, il torneo riservato agli Under 15 con massimo 16 squadre. Domenica 12 giugno invece spazio al torneo principale; si parte alle ore 9 con il sogno degli organizzatori di arrivare a 48 squadre. Durante la giornata di domenica ci sarà anche la gara del tiro da 3 punti e quella del tiro da fondo campo. Pallacanestro Varese fornirà due canestri da mettere nel parcheggio del campetto per poter avere a disposizione 4 campi. Per tutta la durata del torneo ci sarà lo stand gastronomico gestito dal Birrificio Sociale e dalla Pro Loco, mentre per la musica ci saranno i dj set di Dj Paolino e Mat&Manu. I premi finali sono offerti dal Centro Commerciale Belforte e da Green World.

Domenica dalle 19.30 l’evento si concluderà con le gare All Star maschile e femminile.

Gift Card centro commerciale Belforte

Le iscrizioni sono già attive. Il costo è di 10 euro a persona, compresa la maglietta del torneo, come i vecchi tempi. (qui il link per iscriversi)