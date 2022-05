Tutti a cena in centro città, con l’evento di Varese Solidale

Tutti a cena in centro città a Varese. Ma non al chiuso, proprio in piazza: è tornata dopo lo stop per pandemia l’iniziativa di Varese Solidale, un evento – in piazza san Vittore – che è anche un modo per richiamare l’attenzione sull’attività delle decine di associazioni coinvolte, presenti già dal mattino con i gazebo in corso Matteotti che illustrano le loro attività.

Oltre che al gruppo alpini di Varese, i Monelli della Motta, i ragazzi del De Filippo, la cena è stata verrà affidata aFranco Aliberti, chef noto in Italia per le sue “ricette antispreco”. Quattrocento i posti, a cui si sono aggiunti duecento pasti da asporto. Ecco il menù raccontato proprio dallo chef

Motori dell’iniziativa, don Marco Casale e Max Laudadio.