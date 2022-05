Il Varese prepara l’ultima di campionato, con il pensiero già ai playoff

La stagione regolare del Varese si concluderà domenica 15 maggio alle ore 16.00 a Montjovet, in Valle d’Aosta, contro il Pdhae. Ultima di campionato prima dei playoff da vivere senza assilli, con la sicurezza di affrontare al primo turno il Casale, con il quarto posto in classifica. Le speranze di terza piazza, che vorrebbe dire primo turno degli spareggi in casa, sono risicate: bisognerebbe infatti sperare in un ko interno dei nerostellati contro il Ligorna e i biancorossi dovrebbero vincere in Valle d’Aosta.

La preparazione dell’ultima di campionato va pianificata anche in base alle possibili squalifiche. Ecco perché i diffidati Piraccini, Pastore e Marcaletti potrebbero essere lasciati in panchina, evitando così che possano prendere un cartellino giallo e la conseguente squalifica per il primo turno della post season.

I playoff, lo ricordiamo, si svolgeranno domenica 22 maggio e domenica 29 maggio. Due turni con gara secca sul campo della miglior classificata in campionato.

La squadra di mister Gianluca Porro prosegue il lavoro alle Bustecche per concludere al meglio la stagione. Ancora a parte il difensore Parpinel e il portiere Priori, che si stanno allenando per rientrare a Casale tra due settimane.