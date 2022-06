Calcolatrice per lo studio e per il lavoro: quali modelli si trovano in commercio

È vero che oggi si fa sempre più uso di applicazioni digitali, smartphone e tablet, tuttavia la calcolatrice resta sempre un accessorio insostituibile, in parte perché consente di effettuare calcoli molto complessi, in parte proprio perché indipendente da Pc e altri dispositivi, in maniera tale da poter svolgere il proprio lavoro autonomamente.

Senza dimenticare le calcolatrici da ufficio, immancabili sulla scrivania di chi si occupa di contabilità e amministrazione, e i modelli in grado di elaborare calcoli particolari, ad esempio statistiche, calcoli finanziari e così via.

In sostanza, qual è il modello più adatto, una calcolatrice scientifica o grafica? La scelta dipende essenzialmente dall’uso che si intende farne. In alcuni contesti è indispensabile la massima portabilità, in altre situazioni è più indicata la classica calcolatrice da tavolo, così come la presenza di funzioni particolari può variare secondo il contesto di destinazione.

Calcolatrice finanziaria o scientifica: qual è la migliore

Come è facile capire, la differenza tra calcolatrici scientifiche o finanziari dipende essenzialmente dal tipo di calcoli che consentono di effettuare.

Le calcolatrici scientifiche sono adatta soprattutto per gli studenti e per chi si occupa di matematica o di progettazione. A distinguere una calcolatrice scientifica è la presenza di funzioni sofisticate, dalla trigonometria alle formule algebriche, indispensabili per chi studia e deve sostenere un esame, ma spesso utili anche per chi lavora nel settore dell’insegnamento e della ricerca o presso uno studio tecnico.

Sono disponibili tantissimi modelli di calcolatrice multifunzione scientifica, anche di piccolissime dimensioni, adatte da portare sempre con sé. Oggi anche il design delle calcolatrici è molto cambiato, e in commercio si trovano calcolatrici dal design molto originale e inedito, colorato ed elegante.

La calcolatrice finanziaria è invece stata progettata per essere in grado di svolgere calcoli finanziari complessi, in particolare le funzioni statistiche, con l’ulteriore possibilità di elaborare grafici e fogli elettronici, da esportare e condividere anche con il Pc e gli altri dispositivi.

Anche la calcolatrice finanziaria può essere utile in ufficio, oppure per gli studenti che stanno frequentando un corso universitario e necessitano di uno strumento semplice e versatile. Può essere tascabile, e quindi disponibile anche in diversi modelli e colori, oppure da tavolo, con tanto di rotolo di stampa.

Calcolatrici professionali per l’ufficio

Come abbiamo detto, è possibile trovare sul mercato calcolatrici tascabili e altri modelli destinati alla scrivania, con o senza rotolo di stampa. Le calcolatrici da ufficio offrono la possibilità di effettuare operazioni e funzioni piuttosto complesse, si può eventualmente scegliere il modello più adatto proprio in base al tipo di calcoli che generalmente si compiono nel proprio ufficio. La presenza dell’elemento stampante è molto utile soprattutto per chi deve effettuare somme molto lunghe, con la possibilità di ricontrollarle in fase di stampa.

Un elemento da considerare per la scelta di una calcolatrice da scrivania è anche il design. Le calcolatrici di questo tipo corrispondono a standard precisi di qualità anche per quanto riguarda la qualità dei materiali, i colori e l’aspetto, considerando che in un ufficio costituiscono una sorta di complemento d’arredo.