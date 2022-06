Cefalù, il borgo più bello dove passare le vacanze

La Sicilia è una delle più belle isole italiane. Una storia lunga secoli con numerose attrazioni da offrire al punto da poter essere meta perfetta per chi ama il mare, destinazione attrattiva per gli appassionati delle vacanze all’insegna della cultura e punto d’arrivo per chi non può rinunciare alla vita notturna.

Dire quale sia la città più belle da visitare e dove passare le proprie vacanze estive è davvero difficile. Se c’è però un posto che merita di essere visto almeno una volta nella propria vita è Cefalù, caratteristica cittadina normanna circondata da un mare cristallino che difficilmente farà venir voglia tornare a casa. Il borgo di pescatori è in provincia di Palermo e facilmente raggiungibile anche in treno.

Una piccola cittadina che per la sua bellezza ogni anno triplica la sua popolazione grazie ai tanti turisti italiani e stranieri che affollano questo meraviglioso tratto di costa. Un posto che si adatta a chiunque, famiglie, gruppi di amici, single in vacanza o coppie. Che sia una visita fugace o una vacanza più lunga, questa è la to do list per assaporare al meglio l’essenza e le bellezze di Cefalù.

La Rocca e il Duomo

Sia la Rocca che il Duomo sono due delle maggiori attrazioni di Cefalù dall’incommentabile bellezza.

La Rocca, secondo gli storici, è il luogo che ha dato origine al nome stesso di Cefalù. Ad avvolgere di mistero la rupe alta 268 metri sopra la quale sorge la Rocca vi è un’antica leggenda. Si narra che Dafni, un affascinante pastore semidio, si innamorò della figlia di Giunone, Echemeide, sposandola. Accadde però che la regina Clifene perse la testa per Dafni il quale, disorientato da un afrodisiaco somministratogli dalla regina per conquistarlo, tradì Echemeide. Giunone, venuta a conoscenza dell’accaduto, decise di punire Dafni rendendolo cieco. Dafni poco tempo dopo, in preda alla disperazione, decise di suicidarsi buttandosi da un precipizio ma suo padre Ermes riuscì a fermarlo in tempo trasformandolo in pietra così che la sua anima potesse vivere per sempre all’interno della roccia. La passeggiata per arrivare alla Rocca è davvero suggestiva. Sul percorso immerso nel verde è possibile ammirare i resti del Tempio di Diana del IX secolo ed il Castello di Cefalù risalente al Medioevo. Dopo circa due ore di camminata si potrà godere della fantastica vista mozzafiato sulla città e le sue acque paradisiache.

Il Duomo, o anche Basilica Cattedrale della Trasfigurazione, venne edificato dal Re normanno Ruggero II d’Altavilla nel 1131. L’opera architettonica arabo-normanna nasce come ringraziamento a Dio. Il re, trovandosi nel bel mezzo di una tempesta in mare durante un viaggio, promise che se si fosse salvato avrebbe costruito una chiesa. Dalle caratteristiche strutturali sembra però che la chiesa nacque come fortino difensivo qualche secolo prima dell’arrivo del Re. Leggende a parte, il Duomo merita una vista per i mosaici bizantini in oro, il chiostro e la viva piazza sulla quale si specchia la Cattedrale.

Vita notturna

Nonostante le piccole dimensioni Cefalù è l’ideale per una vacanza all’insegna del divertimento e della movida. Molto frequentata da giovani e stranieri, ideale per organizzare vacanze per single, non mancano i locali dove trascorrere una bella serata e fare nuove conoscenze e amicizie. Il Malibù è una tra le discoteche più in voga situata nella zona del lungomare. Nella zona del porto vi è Le Calette, amato club per l’affascinante cornice paesaggistica in cui è incastonato. Per chi ha voglia solo di un drink a fine serata o un semplice aperitivo la direzione giusta è sempre il lungomare dove sono presenti tantissimi locali uno più bello dell’altro.

Spiagge

Infine, un po’ di mare. Il lido di Cefalù, a pochi passi dal centro storico, offre sia spiagge libere che stabilimenti dove poter usufruire di ombrelloni e lettini. È una delle spiagge più pittoresche caratterizzata da mare limpido e sabbia finissima. Le particolari case che costeggiano il lido faranno sembrare di essere finiti nel bel mezzo di una cartolina. Spiaggia Pollina è invece la meta perfetta per gli amanti delle feste in spiaggia, dei falò in compagnia e del puro divertimento. Chi è dedito all’attività sportiva anche in vacanza può optare per spiaggia Salinelle. Contraddistinta dal vento è spesso frequentata da surfisti.