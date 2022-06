Su cosa s’impegnano davvero i candidati sindaco a Cassano

Cosa dicono davvero i programmi dei candidati sindaco a Cassano Magnago?

Non c’è niente di nascosto, sia chiaro: tutti i cinque candidati hanno giocato la loro partita alla luce del sole. In campagna elettorale però alcune proposte o idee nascono anche all’ultimo, perché bisogna rilanciare, perché si vuole rispondere all’attacco di un altro candidato o attrarre l’attenzione. O anche perché dagli incontri con i cittadini emergono nuove idee.

Ma – in tutte le elezioni amministrative – c’è anche un programma ufficiale: è quello che i candidati depositano in Comune e su cui s’impegna la loro coalizione, che può essere formata anche da più partiti o liste (come accade per due candidati su cinque a Cassano).

Quali sono i programmi dei cinque candidati sindaco a Cassano?

La risposta è appunto nero su bianco, nei programmi depositati all’atto della candidatura, a metà maggio.

Qui trovate il programma di Osvaldo Coghi, sostenuto da Forza Italia e Lega Salvini Premier

Qui trovate il programma di Rocco Dabraio, sostenuto dalla lista Progetto Cassano 2032

Qui trovate il programma di Pietro Ottaviani, sostenuto da Lista Poliseno-Ottaviani Sindaco e Fratelli d’Italia

Qui trovate il programma di Stefania Passiu, sostenuta da Cassano Futura

Qui trovate il programma di Tommaso Police, sostenuto dalla lista Pd-indipendenti per Police-Azione

