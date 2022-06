Criptovalute, le ultime novità sul tema

Un argomento complicato che è diventato di dominio pubblico da qualche anno, per la precisione da quando alcune criptovalute hanno registrato una ascesa poderosa tale da conquistarsi le prime pagine di tutti i giornali del mondo. Le monete virtuali erano nate come strumento di nicchia per inviare e ricevere pagamenti in modalità virtuale stando davanti ad un pc, negli anni sono diventate un asset estremamente ambito, soprattutto alcune come ad esempio il Bitcoin che ha registrato una crescita da record del proprio valore.

Un asset, si diceva, non per tutti e, soprattutto, non certamente semplice da scalare visto che è caratterizzato da uno dei principali nemici di chiunque investa sui mercati: la volatilità. Nel settore delle valute digitali è un compagno fedele impossibile da lasciare da parte, anche se secondo molti analisti la volatilità può essere anche un supporto in momenti nei quali si rende necessario attenuare gli effetti di investimento sul proprio portafogli di investimento.

Investire sulle monete digitali, quando conviene?

Indubbiamente si tratta di un mercato per gente con esperienza, non investitori alle prime armi: non tutte le monete digitali dovranno necessariamente ripetere la scalata di Bitcoin, e prima di muoversi sui mercati conviene informarsi a fondo sul meccanismo di queste monete oltre che approfondirne il valore su siti specializzati di settore come nel caso di Criptovalute Quotazione.

Prima di acquistare o vendere criptovalute inoltre il consiglio è quello di approfondire anche la questione legata alle possibili truffe altre insidie alle quali ci si potrebbe esporre, soprattutto in questa fase storica così caratterizzata da un grande appeal verso tali asset, visto il recente picco nel commercio di criptovalute e le lotte dei governi per tenere il passo con una regolamentazione coerente.

La sicurezza della criptovaluta continuerà com ogni probabilità ad essere un problema urgente negli anni a venire, poiché secondo diverse analisi sul settore, prevede che il mercato globale delle monete digitali sarà più che triplicato entro il 2030. Il che porterà una maggiore domanda di regole limpide, cosa che già molti governi stanno tentando di affrontare.

La questione sicurezza

La risposta a quanto sia effettivamente sicura la crittografia, almeno per ora, è complicata: la criptovaluta comporta alcuni rischi per la sicurezza che sarebbe bene approfondire prima di entrare sul mercato. In primo luogo, le criptovalute sono ancora una classe di attività estremamente volatile, soggetta a fluttuazioni di prezzo stile montagne russe; in secondo luogo, questo ecosistema finanziario relativamente nuovo e non del tutto regolamentato comprende una quota di truffatori che cercano di depredare ignari nuovi arrivati sul mercato.

Al tempo stesso la crittografia ha alcuni vantaggi in termini di sicurezza che la rendono anche interessante, motivo per il quale si dovrebbe entrare sul mercato con attenzione, affidandosi a portali di compravendita noti ed evitando di investire cifre troppo elevate per chi vede le monete digitali come un asset.