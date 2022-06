Gabetti Varese, sfide a colpi di padel

Domenica 19 giugno, dalle 15 fino a conclusione serale, all’Oasi Padel Club Varese di via Innocente Salvini, è in programma un torneo 2VS2 misto (squadre uomo/donna). Alla fine del torneo si terrà la premiazione.

Gabetti Padel Day, sarà l’occasione per trascorrere un piacevole pomeriggio circondati dal verde, concedendosi, perché no, anche un aperitivo al bar. Non mancheranno stand Gabetti e possibilità di interfacciarci con operatori esperti del settore immobiliare a cui rivolgere domande. Nel corso del pomeriggio saranno distribuiti flyer per valutazioni immobiliari gratuite e servizi di consulenza.

CONTATTI

T: 0332 238303

Instagram Gabetti | Instagram Oasi Padel Club