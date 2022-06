Operaio colpito da scarica elettrica, interviene l’elisoccorso in centro a Gallarate

I soccorritori del 118 stanno intervenendo, con ambulanza ed elisoccorso, in centro a Gallarate, per un infortunio lavorativo in via Cavallotti.

È avvenuto all’interno della centrale Telecom di via Cavallotti-via Tenconi: un operaio di 58 anni è stato colpito da una scarica elettrica, dal quadro di un ripetitore telefonico.

L’allarme è scattato alle 17.05. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della locale Croce Rossa e appunto anche l’elicottero da Como, che avrebbe calato il medico sul posto.

Il mezzo aereo è poi atterrato in periferia, nei dintorni del cimitero di Arnate (una zona gà usata in passato in casi d’emergenza).

Secondo le prime informazioni la persona coinvolta non sarebbe in immediato pericolo di vita, ma le operazioni sono in corso: avrebbe riportato ustioni alle braccia e al torace.

I vigili del fuoco – presenti con una squadra – hanno operato per interrompere l’alimentazione elettrica in alcuni settori.

L’elicottero sopra via Tenconi-via Cavallotti, foto di un lettore