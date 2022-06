Le chiusure notturne sulla A4 Milano-Brescia

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di installazione di una segnaletica, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e l’allacciamento con la Tangenziale est di Milano, verso Brescia. Si segnala che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino, mentre rimarrà regolarmente transitabile il nodo A51/A4, per chi proviene dalla Tangenziale est (da Bologna) ed è diretto sulla A4 Torino/Trieste, verso Venezia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-allacciamento Tangenziale est di Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza, immettersi poi su Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, Viale Gian Battista Stucchi, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per A4 Torino/Trieste e rientrare sulla A4 alla stazione di Agrate, per un itinerario totale di 12,5 km; per la chiusura dell’entrata Sesto San Giovanni, verso Torino, entrare allo svincolo di Cormano, al km 130+000; -dalle 23:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e l’allacciamento con la A52 Tangenziale nord, verso Torino.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, si consiglia di uscire allo svincolo 11 e seguire le indicazioni per la Tangenziale nord in direzione A4 Torino-Trieste. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Agrate nord, percorrere la SP13 verso Monza-Vimercate per 4,5 km, immettersi su Viale Gian Battista Stucchi, Viale delle Industrie, Viale Enrico Fermi e Via Guglielmo Marconi per un totale di 9,2 km, seguendo le indicazioni per A4 Torino con successiva immissione in A4 Torino-Trieste.