Palio di Rescaldina 2022, la sfilata torna a colorare le vie del paese e vince la partecipazione

“Insieme per ricominciare”. Lo slogan scelto per il Palio di Rescaldina 2022 è quantomai azzeccato per descrivere lo spirito che ha animato questo pomeriggio, domenica 5 giugno, la sfilata delle quattro contrade, tornate a sfilare e colorare le vie del paese con una grande partecipazione di figuranti e di pubblico.

Uno spettacolo vero e proprio con tanto di mangiafuoco e sbandiratori ha dato il via agli appuntamenti che nelle prossime settimane scriveranno passo dopo passo la classifica finale. Al termine del Palio sarà “incoronata” la contrada vincitrice, partendo dalla leggenda di Lupo da Limonta, lo scudiero fuggito dalla rocchetta di Rescaldina, secondo la vicenda narrata da Tommaso Grossi nel romanzo storico “Marco Visconti” in cui affonda le sue radici la manifestazione.

La sfilata medievale è partita dal campo sportivo e si è snodata tra le vie del paese fino all’oratorio di Rescalda, dove il voto di una giuria composta da sindaci dell’Alto Milanese ha proclamato tra gli sfilanti la miglior castellana (Ravello), il miglior cavaliere (Rescalda), il miglior giullare (ex equo Torre e Ravello) e la miglior strega (Torre), premiati con una pergamena celebrativa. Poi toccherà al palio dei bar, che martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9, martedì 14 e giovedì 16 giugno porterà in cinque esercizi commerciali cittadini tornei di scopa d’assi, scopa liscia, scala 40, freccette e calcio balilla.

IL PROGRAMMA

Dopo la sfilata sarà la volta del palio sportivo, che sabato 11 e domenica 12 giugno, nella cornice della Festa dello Sport, vedrà le contrade sfidarsi sui campi da calcio, da pallavolo e da pallacanestro. Si chiuderà il cerchio il weekend successivo: sabato 18 giugno i più piccoli proveranno a mettere punti in cascina per i propri colori tra gioco della paperelle, anelli, bandiera svizzera, corsa con i sacchi, staffette e gare a suon di spugne strizzate con gare che coinvolgeranno un po’ tutte le fasce d’età dai 14 anni in giù, mentre domenica 19 il “gran finale” toccherà ai grandi tra tiro alla fune, sci su pista, staffette e taglio del tronco.