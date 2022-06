Più visite alla Grotta Romeron di Comerio: aperture anche al sabato

A partire da giugno, con la chiusura delle scuole, si amplia l’offerta delle visite turistiche alla Grotta Remeron a Comerio, ora possibili anche al sabato con l’attivazione di una escursione mattutina e una pomeridiana che si vanno a sommare ai tradizionali appuntamenti della domenica.

L’escursione, organizzata dall’Associazione Invenire grazie al supporto di Parco Regionale Campo dei Fiori, Comune di Comerio e Comune di Barasso, dura complessivamente tre ore e permette di godere di una parte del versante sud del parco accompagnati da una guida che, attraverso un percorso storico – naturalistico, conduce i turisti nella discesa nel cuore della montagna, sino a 48 metri di profondità, all’interno della Remeron; esplorata nell’agosto del 1900 per la prima volta per opera di Luigi Vittorio Bertarelli e riaperta ai turisti nel 2004 è l’unica grotta attrezzata per le visite turistiche delle oltre cento cavità presenti sul massiccio del Campo dei Fiori e permette di vivere, a due passi da Varese, l’esperienza, normalmente riservata agli speleologi, del buio e del silenzio assoluti dell’ambiente ipogeo.

Per informazioni sulla Remeron: www.grottaemeron.com – 0332 1543101

Per prenotare il vostro pranzo alla Colonia Rossi: www.coloniarossi.it 0332 1950604