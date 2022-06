A Porto Valtravaglia è bruciata una barca

A Porto Valtravaglia in località Punta Molino intorno alle 19 di mercoledì 29 giugno per cause da accertarsi un imbarcazione ha preso fuoco, l’uomo che era a bordo è riuscito a mettersi in salvo autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, grazie a un mezzo nautico e a un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il natante.