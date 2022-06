Si riunisce a Milano il consiglio regionale, question time e mozioni

Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per martedì 14 giugno alle ore 10.

I lavori inizieranno con lo svolgimento del question time e la trattazione di interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.

Seguirà la discussione di otto mozioni sui seguenti temi: regolamentazione del tirocinio extracurriculare (gruppo Partito Democratico); ruolo delle professioni sanitarie (gruppo Partito Democratico); problemi concernenti la revoca della tessera sanitaria ai dipendenti ed ex dipendenti delle istituzioni europee e il conseguente rilascio di una tessera sanitaria “depotenziata” (gruppo Lega); rispetto dei requisiti necessari alla validità delle delibere di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie della Lombardia (gruppo +Europa); ulteriori azioni per l’immediata liberazione di Assange e riferimento espresso alla difesa del principio costituzionale della libertà di informazione negli accordi di scambio ed internazionali sottoscritti in materia di estradizione (gruppo Misto – Piccirillo); creazione di un tavolo al fine di individuare le possibili opere complementari relative alla Tratta D “breve” del sistema viabilistico pedemontano (gruppo Lega); illuminazione della facciata di Palazzo Pirelli e partecipazione formale al Milano Pride del 2 luglio 2022 (gruppo Movimento 5 Stelle); misure urgenti per tutelare i minori che frequentano nidi e micronidi in Lombardia (gruppo Forza Italia).

L’ordine del giorno prevede infine la nomina del revisore dei conti della fondazione “Casa di riposo F. e T. Vallardi” di Appiano Gentile (CO), la designazione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori della Fondazione Fiera Milano e la nomina di un componente effettivo e di un supplente del Collegio sindacale dell’Istituto sperimentale italiano “Lazzaro Spallanzani” di Rivolta d’Adda (CR).

In apertura della seduta dei lavori d’Aula si terranno le commemorazioni degli ex Consiglieri regionali Paolo Arrigoni, Francesco Ferrari e Carlo Smuraglia scomparsi nei giorni scorsi.

Sempre nella seduta di martedì 14 giugno, alle ore 12.30 in Aula si terrà la premiazione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado vincitrici del concorso “Partecipa ai prossimi 50 anni. Il meglio di domani nasce oggi: i giovani raccontano in video la Lombardia”.

A seguire alle ore 13 la Sala Gonfalone ospiterà una cerimonia nel corso della quale il Corecom conferirà delle targhe di ringraziamento a tutti i suoi docenti che, nel corso degli ultimi anni, hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita dei corsi sulla media education.