Sicurezza femminile: le migliori app per Android e iOS

Purtroppo il tema della sicurezza femminile rimane uno dei più tristemente ricorrenti dell’attualità: sono ancora molti i fatti di cronaca che quotidianamente presentano violenza e abusi, verso le donne. A fronte di questa problematica, anche la tecnologia vuole essere d’aiuto. Partendo da questa idea sono nate una serie di strumenti e/o applicazioni capaci di aiutare una persona che si trova in difficoltà e sensibilizzare maggiormente gli utenti sul tema.

Le statistiche

I dati Istat del 2020 riportano che le chiamate al numero di emergenza, dovute ad aggressioni verso il genere femminile sono incrementate dell’80% e che oltre il 36% delle donne non esce di sera per timore (gli uomini si fermano all’8,5%).

Le applicazioni

Grazie al supporto degli esperti di MisterGadget.Tech, abbiamo riunito alcune tra le principali app per la sicurezza delle donne . Naturalmente si tratta di strumenti utilizzabili da chiunque senta di averne il bisogno, e non solo dal genere femminile.

Where Are U: l’app del 112

Where Are You è l’applicazione ufficiale del 112. Attivandola l’utente può contattare il numero d’emergenza in maniera comoda e rapida (il 112 al suo interno comprende le Forze di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario). Oltre alla funzione di chiamata, l’app prevede, in caso di situazioni pericolosi, l’opportunità di “lanciare” una “chiamata silenziosa” con il fine di consentire all’operatore collegato la possibilità di tracciare il posizionamento dell’utente. L’app è scaricabile gratuitamente da Play Store e Apple Store.

1522: l’app contro violenza e stalking

1522 è un’applicazione che offre numerose funzioni utili. Il nome deriva dal numero predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, e dedicato alle richieste di aiuto e sostegno di vittime di violenza e stalking.

L’app consente di chiamare un’operatrice, Chattare con un’operatrice, Azionare i dispositivi di emergenza e di consultare una rubrica di consigli per la sicurezza. L’applicazione 1522 è scaricabile su dispositivi Android e iOS .

EchoSOS: l’app intelligente per le chiamate

EchoSOS, è un’applicazione intelligente capace di individuare il servizio di emergenza migliore nella zona in cui si trova l’utente, e di inviare automaticamente la posizione in caso di pericolo. Sarà poi possibile anche memorizzare numeri di emergenza personali e inviare SMS in caso di emergenza anche in mancanza della connessione dati.

bSafe: l’app per la sicurezza

A fronte di un costo di 20 euro annuali bSafe offre ai suoi fruitori numerose funzionalità di sicurezza: è possibile infatti inviare richieste di aiuto con posizione allegata, contattare numeri d’emergenza e registrare video in situazioni di pericolo premendo l’apposito tasto. L’app è supportata da device Android e iOS .

Wher: l’app che ti consiglia le strade sicure

Wher è un’applicazione che funge da navigatore, con la differenza rispetto a quelli tradizionali, di indicare la via più sicura da percorrere. A decretare la sicurezza di un percorso sono le recensioni provenienti da una community di oltre 50.000 donne che vivono sparse in tutta Italia ed esprimono un. giudizio sulle strade della propria città. Chiunque oltre a scaricare e utilizzare il servizio, può anche dare feedback in merito alla sicurezza delle strade che conosce, cooperando a rendere l’app ancora più completa. Wher è scaricabile gratuitamente su Android e iOS.

Funzioni pre-installate su smartphone

Oltre alle applicazioni, anche gli smartphone offrono, senza necessità di effettuare download aggiuntivi, funzioni di sicurezza che possono aiutare le persone in difficoltà. All’interno della sezione ” Sicurezza ed emergenza ” delle impostazioni di un device Android, è possibile trovare la dicitura “Invia messaggi SOS” e attivare una serie di meccanismi di sicurezza che consentiranno all’utente di contattare numeri d’emergenza e sbloccare rapidamente il device. iPhone supporta invece la funzione SOS emergenze attivabile tenendo premuto contemporaneamente per qualche secondo il tasto laterale e uno dei due tasti volume: così facendo sul display comparirà il tasto per le emergenze. Trascinandolo verrà automaticamente inviata una chiamata SOS al numero di emergenza locale.