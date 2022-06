Vacanze 2022: viaggio in Egitto

L’ Egitto è una terra nota non solo per le sue piramidi e per il lungo fiume Nilo, ma è anche molto popolare poiché ha tanto offrire dal punto di vista del divertimento e dell’avventura. Organizzare una vacanza con un tour operator di qualità, significa tra l’altro garantirsi un viaggio sicuro e ottenere tutta l’assistenza necessaria in occasione di varie escursioni e anche dal punto di vista strettamente logistico.

Cosa fare prima di andare in Egitto?

Molti aspiranti viaggiatori sull’Egitto si chiedono se è un luogo sicuro da visitare. In tal senso la risposta è breve ed esaustiva; infatti, i tassi di criminalità in questa terra sono bassi, anche se un minimo di accortezza è necessaria allo stesso modo di quando si viaggia in altre città del mondo comprese quelle italiane. Optare tuttavia per assicurazione viaggio Heymondo è un must poiché qualsiasi evento avverso può essere coperto compresi eventuali disguidi legati a voli e bagagli.

Viaggiare in Egitto è sicuro?

Sempre in riferimento alla domanda viaggiare in Egitto è sicuro, è importante aggiungere che vanno ascoltati i suggerimenti del tour operator scelto, e soprattutto affidarsi alle direttive delle guide che durante tutto il periodo si alternano. Tale accortezza è fondamentale per evitare di rimanere intrappolati in grandi folle, conoscere eventuali festività religiose o pubbliche che potrebbero attirare disordini civili o semplicemente comportare la chiusura di alcuni siti interessanti.

Inoltre per quanto riguarda i trasporti va detto che i taxi rappresentano la soluzione più comune, nonché ideale per fare un giro della città da visitare indipendentemente se sia quella del Cairo o di Luxor. Tra l’altro è sempre opportuno verificare che il mezzo abbia un tassametro acceso prima di partire oppure preventivamente concordare il prezzo della corsa. A margine per divertirsi in pieno relax e godersi al meglio le bellezze della terra d’Egitto, va aggiunto che quando si tratta di scattare foto bisogna prestare una certa attenzione, poichè sono vietate quelle di installazioni militari, edifici pubblici, alcuni ponti e canali.

Perché considerare un viaggio in Egitto nel 2022?

Una volta in possesso di un’assicurazione di viaggio e con la consapevolezza di rispettare alcune regole comportamentali, possiamo asserire che l’Egitto è un itinerario ben congegnato e ricco di luoghi fantastici. Faraoni, feluche, templi e tombe così come piramidi, bazar, mummie e catacombe sono soltanto alcune delle miriadi di possibilità che questa terra ha da offrire nei vari tour e con diversi pacchetti.

Il programma ovviamente è subordinato all’agenzia di viaggi che si sceglie, ma in linea di massima è standard. Per fare un esempio ci si può perdere nel caos del bazar Khan al-Khalili del Cairo, sostare ai piedi dei templi monumentali di Abu Simbel, oppure salpare lungo l’iconico Nilo, sentirsi grande nella Valle dei Re o ancora optare per un’escursione faticosa ma gratificante e imperdibile sul monte Sinai.