A Viggiù c’è “Colori in piazza” con i gonfiabili e il mago-ventriloquo

L’appuntamento a partire dalle 14 di domenica 5 giugno. Attesa per l’esibizione del magico MisterG. Attività gratuite per tutti i bambini

Si intitola “Colori in piazza” ed è la manifestazione che domenica 5 giugno colorerà la zona di piazza Artisti Viggiutesi a pochi passi dal Museo dei Picasass a Viggiù. L’appuntamento è promosso dai commercianti del paese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prenderà il via alle 14,30 per terminare intorno alle ore 19.

Al centro della giornata ci sarà l’esibizione del mago ventriloquo “MisterG” che rapirà, con i suoi numeri da prestigiatore, l’attenzione di tutti i presenti tra le 16 e le 17. Saranno inoltre presenti i gonfiabili come lo “Scivolo Pagliaccio” o il “Castello Grisù” mentre sono previste diverse attività gratuite per i bambini dalla prima elementare alla prima media. (foto di repertorio)