Villa Fiammetta di Ispra cerca personale da inserire in organico

La Residenza Sanitaria Assistenziale, accreditata e convenzionata con la Regione Lombardia grazie ai suoi elevati standard di qualità gestionale, sta riprendendo il cammino di crescita e ricerca personale medico ed educatori.

Villa Fiammetta è una RSA ( Residenza Sanitaria Assistenziale) attiva sul territorio da più di 30 anni, e recentemente ristrutturata. Nel 2019 e’ stata inaugurata la nuova unità di offerta Fiammetta Polis. Organizzate in diversi Nuclei omogenei ( di cui 2 Nuclei Alzheimer), le strutture possono accogliere fino a 160 ospiti, in regime di accreditamento e solvenza, per lungodegenze o soggiorni brevi di recupero e sollievo.

Le Strutture sono alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare si ricercano:

MEDICI

con esperienza nel settore geriatrico e delle RSA per ruoli apicali e medici anche giovani desiderosi, di acquisire esperienza pratica nel settore entrando nei turni, dopo adeguato affiancamento.

Inviare curriculum all’indirizzo email: info@villafiammetta.it

EDUCATORI

da inserire stabilmente nell’organico per poter realizzare nuovi progetti e riprendere il cammino di crescita. E’ richiesta esperienza nel settore delle RSA o interesse vivo ad acquisire esperienza nel mondo socio-educativo dedicato agli anziani fragili.

Inviare curriculum all’indirizzo email: info@villafiammetta.it