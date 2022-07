All’asta la sede di Sieco di Cassano Magnago

Gli immobili oggetto di alienazione, “sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con la destinazione urbanistica in cui si trovano al momento dell’asta, con i relativi pesi ed oneri e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, vincoli imposti dalle vigenti leggi. Gli immobili saranno altresì alienati liberi da pesi, ipoteche e pignoramenti, con garanzia per evizione e molestie”, si legge nell’annuncio caricato sull’albo pretorio.

I locali verranno rilasciati privi di arredo e attrezzature di qualsiasi genere, mentre l’impianto fotovoltaico verrà volturato in favore dell’acquirente. L’impianto fotovoltaico viene ceduto assieme all’immobile.

Criteri e modalità di aggiudicazione